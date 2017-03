Bart Kaëll brengt ode aan zijn allereerste liefje (en ja, het was een meisje)

Bart Kaëll (56) slaat op zijn nieuwe album nieuwe wegen in. De zanger, die bekendstaat om zijn keurig Nederlands, pakt voor het eerst in zijn carrière uit met een nummer in het dialect. Het gaat over zijn eerste grote liefde. “Ze zal dit liedje wel te horen krijgen. En ja, het was wel degelijk een meisje.”

“Peizde Nog Aan Mij? is een van de mooiste nummers die ik ooit gemaakt heb”, zegt Kaëll. “Door het Oudenaards ­dialect ligt het nog dichter bij mijzelf. Het gaat over terugdenken aan je eerste liefde. Je wordt wat melancholischer als je ouder wordt. Wat zou er van haar geworden zijn? Want mijn eerste lief was wel degelijk een meisje. (lacht) Ik heb haar nog een paar keer teruggezien, ze woont nu in Dubai. Dit liedje zal haar ooit wel ter ore komen.”

Op het album staan ook enkele volledig akoestische nummers. “Daarom heet het album ook In ’t Nieuw”, zegt de zanger. “Ik wil meer teruggaan naar de essentie. Dat is trouwens hip, op het jongste album van Justin Bieber doet hij dat ook.”

Lichamelijk een dagje ouder

Ouder worden, Kaëll heeft er geen moeite mee. “Ik voel mij absoluut niet mijn leeftijd, maar lichamelijk voel ik wel dat ik een dagje ouder word. Ik word sneller moe, en daarom probeer ik nu weer geregeld te gaan lopen en drink ik minder alcohol. Het blijft druk.

Mijn Pop-uprestaurant

Zo gaan Luc (Appermont, nvdr.) en ik dit weekend jureren in Mijn Pop-uprestaurant. We hebben wel afgesproken af en toe kalmere periodes in te lassen om meer van het ­leven te genieten. Ik heb enkele jaren geleden een depressie gehad en ik ben nu heel alert voor de signalen. Luc en ik hebben elk al een heel parcours afgelegd, ons ego is al meer dan genoeg bediend ­geweest in al die jaren carrière. Er is niets dat nog echt hoeft.”

Toch denkt Bart Kaëll nog niet aan zijn pensioen. “Daarvoor doe ik het nog veel te graag. Zo’n cd opnemen vind ik heel leuk. Vera Lynn is net honderd geworden en brengt nog een cd uit. Dan denk ik: Oei, dat hoeft nu ook weer niet voor mij. Will Tura zei altijd dat hij ging stoppen op zijn 45ste, en hij is nog altijd bezig. We zien dus wel.”