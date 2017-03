Vroeger at ze twee Bicky’s als ontbijt, nu schrijft ze een gezond kookboek

Na het succes van haar blog en haar kookshow De Gezonde Goesting op Njam!, staat ‘healthy foodie’ en blogster Steffi ­Vertriest nu ook klaar om uw boekenkast te veroveren.

In De Burgerij op het Antwerpse Eilandje stelde ze ­gisteren haar boek De Gezonde Goesting voor met zestig van haar beste recepten. Dat Steffi het boek gisteren – in het bijzijn van ­bekend volk als Hanne Troonbeeckx en Tanja Dexters – in een burgerrestaurant voorstelde, is niet toevallig. “Ik at vroeger totaal niet gezond, kocht soms zelfs twee bicky burgers als ontbijt.”