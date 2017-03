CLUBNIEUWS. Danny Boffin heeft alweer nieuwe club, Peter Maes neigt naar neen

AA Gent maakt werk van volgend seizoen en heeft een nieuwe middenvelder aangetrokken. Ook bij KV Mechelen was er heuglijk nieuws, ondanks het missen van Play-off 1 beloont de club trainer Yannick Ferrera met een nieuw contract. In Limburg zorgde Danny Boffin voor opschudding, terwijl Peter Maes neigt naar een negatief antwoord tegenover Lierse... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Panamese middenvelder tekent voor twee jaar

AA Gent heeft de 20-jarige centrale middenvelder Ricardo Avila vastgelegd voor twee jaar tot juni 2019. Avila komt over van FC Chorrillo in zijn thuisland en kwam uit voor het Panamese elftal U20, waarvoor hij pas nog vier goals wist te maken tijdens het Pan-Amerikaans kampioenschap. Avila geldt voor de Buffalo’s eerder als een versterking op de langere termijn. (ssg)

ANDERLECHT. George Michael op post voor Anderlecht

Opvallende naam op de lijst met Cypriotische journalisten die geaccrediteerd zijn voor de wedstrijd Anderlecht-Apoel vanavond. Voor het agentschap Savvides komt fotograaf George Michael naar Brussel. We weten niet zeker of het een grapje is, maar zagen gisteren alleszins geen bruin gebronsde fotograaf met een oorring en een ringbaard (ook niet in de mannentoiletten). Zolang het 0-1 is voor Anderlecht, mag fotograaf George Michael gerust ergens liggen slapen. Scoort Apoel, dan is het plots toch van Wake me up before you go go. (jug)

KV MECHELEN. Ferrera tekent morgen bij tot 2019

Het bestuur van KV Mechelen blijft niet bij de pakken neerzitten na het mislopen van Play-off 1. Na het dossier-Kolovos vandaag hoopt de club morgen al de contractverlengingen van coach Yannick Ferrera en zijn rechterhand Yann Daniélou te officialiseren. Zowel met Ferrera als met de Franse assistent is er een mondeling akkoord voor een nieuw contract tot 2019. Morgenavond worden de laatste details besproken. De rest van de technische staf – ­assistenten Tom Caluwé en Sven Swinnen en keeperstrainer Jugoslav Lazic – lag nog onder contract tot 2019.

Mees (uitgeleend aan Rupel Boom) krijgt komend seizoen de kans om zich te bewijzen in de voorbereiding. Voor Corryn wacht KV de beslissing van Antwerp af of het de aankoopoptie in zijn huurcontract al dan niet wil lichten. (thst)

LIERSE. Maes neigt naar neen

Trainer Eric Van Meir was bij Lierse eigenlijk al virtueel ontslagen, maar gisteren kreeg hij te horen dat hij meteen op straat wordt gezet en de Pallieters na de gemiste promotie niet mag leiden in Play-off 2. Vraag is wie dat nu wel zal doen. Voorlopig neemt assistent-coach Chris Janssens het team in handen, maar voorzitter Maged Samy droomt van Peter Maes. Hij deed de Limburger een meerjarig voorstel, maar na beraad neigt Maes nu toch naar een neen. Hij hoopt op een club uit de eerste klasse. Andere namen die momenteel circuleren zijn die van Glen De Boeck en Karel Fraeye.

“We zoeken een trainer die onmiddellijk inzetbaar is in Play-off 2”, aldus teammanager Roel Rymen, de enige die gisteren mocht reageren bij Lierse. “We willen absoluut naar de Jupiler Pro League en zoeken daarvoor op dit moment een coach met het juiste profiel. Wat niet wil zeggen dat Eric Van Meir het niet fantastisch heeft gedaan, maar het was net niet wat de promotie betreft en dat heeft hem zijn kop gekost. Voor mij persoonlijk is dat zelfs een drama, want met Eric zie ik een vriend vertrekken.” (bdh, jug)

STVV. Vandaag oefenmatch tegen Lommel

STVV oefent vandaag om 14.30 uur op Stayen tegen Lommel. Bij de Kanaries krijgen enkele sterkhouders rust. Zo selecteerde Ivan Leko kersverse vader Steven De Petter niet. Ook Gerkens, Fernandes, Kotysch, Dussaut en Pirard komen niet in actie. Vetokele herstelt nog van zijn enkelblessure.

Opvallend is dat ook Pierrick Valdivia niet in de selectie zit. In tegenstelling tot de eerder genoemde namen, raapte hij in de jongste wedstrijden helemaal geen speelminuten. Valdivia kan zich naar verluidt moeilijk verzoenen met het feit dat hij naast de ploeg valt. Het huwelijk tussen de Fransman en STVV lijkt helemaal voorbij. (gus)

PATRO EISDEN. Danny Boffin trekt naar Patro

Danny Boffin is de nieuwe trainer van Patro Maasmechelen (Eerste Amateur). Opvallend, want de ex-Rode Duivel was nog maar net coach bij derdeprovincialer Bolderberg, dat hij nu dus al na één wedstrijd verlaat. Bij Patro vervangt hij Guido Brepoels (ex-STVV), al mag die wel nog de U19 coachen. “Een donderslag bij heldere hemel”, noemde hij die degradatie gisteren. “Maar ik hou me aan mijn contract. Maar dat uitgerekend Boffin, die ik ooit bij STVV als assistent binnenhaalde, mijn job nu overneemt, voelt vreemd.” En Boffin deelde die mening. “Dat wringt wel, ja. Ik heb destijds bij STVV veel van Guido opgestoken.” (mg)