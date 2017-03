Ook in eigen land wordt opgelucht gereageerd op Nederlandse verkiezingsuitslag: “Europa heeft alternatief voor pessimisme getoond”

De Nederlandse verkiezingsuitslag doet beide kanten van het politieke spectrum in België hoopvol kijken naar de toekomst. Zowel Vlaams Belang als Groen zijn erg opgezet met het resultaat, zij het dan om verschillende redenen.

Tom Van Grieken: “Signaal van de kiezer is duidelijk”

Ook al is PVV niet de grootste partij geworden in Nederland, “het signaal van de kiezer is duidelijk”, vindt Vlaams Belang. “Ondanks de strijd van allen tegen één, grepen zo’n anderhalf miljoen kiezers hun kans om op een democratische, doch besliste manier duidelijk te maken dat zij opnieuw baas willen zijn in eigen land.”

Bij de verkiezingen werd regeringspartij VVD de winnaar, met 33 zetels, maar ook PVV wint er vijf. De partij van Geert Wilders heeft er nu twintig. Die score kan volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet worden afgedaan als een geïsoleerd incident. “De kernthema’s en de oplossingen van partijen zoals het Vlaams Belang in Vlaanderen, het Front National in Frankrijk, de AfD in Duitsland en de PVV in Nederland zijn actueler dan ooit en beantwoorden aan wat steeds bredere lagen van de bevolking denken”, zegt hij.

PVV gaat erop vooruit, maar blijft grotendeels achter op sommige peilingen die de rechtse partij de grootste van Nederland maakten. “Dat Wilders niet de grootste is, wordt ruim gecompenseerd door het feit dat de socialisten van de kaart geveegd worden”, vindt Van Grieken.

Gwendolyn Rutten: “Laat ons ook hier stemrecht invoeren”

“Laat ons nu ook in België stemrecht in plaats van stemplicht invoeren, dan maak je van de democratie een feest.” Dat zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten donderdag op Radio 1 in een reactie op de Nederlandse verkiezingen.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen lijkt op 78,9 procent uit te komen en ligt daarmee flink hoger dan de 74,6 procent van de verkiezingen in 2012. “Als het er toe doet, dan gaan mensen stemmen en kiezen ze ook waar ze echt in geloven”, concludeert Gwendolyn Rutten. “Het was een hele sterke democratische campagne van alle partijen. Wij spreken hier (in België, red.) over politieke vernieuwing, misschien is het eerste dat op tafel moet komen toch maar eens de invoering van het stremrecht.”

Rutten denkt dat heel Europa met een bang hart naar Nederland heeft gekeken. “Het was de vraag of het ranzige populisme ook in Europa zou doorbreken en dat is helemaal niet gebeurd.”

Het liberale VVD wordt de grootste partij, gevolgd door PVV, CDA en het links-liberale D66. “Het is duidelijk dat die twee liberale partijen een sterke as zullen vormen, ik ben daar wel tevreden over”, zegt de Open Vld-voorzitster.

Meyrem Almaci: “Europa heeft alternatief voor pessimisme getoond”

Europa heeft opnieuw getoond dat er een alternatief is voor het pessimistisch populisme en voor het angstig vijanddenken. Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Ze linkt de overwinning van GroenLinks in Nederland aan de presidentsverkiezing in Oostenrijk.

De grootste vooruitgang wordt bij de Nederlandse verkiezingen verrassend geboekt door GroenLinks, dat er tien zetels bij krijgt en op een totaal van veertien uitkomt. Een historische uitslag voor de partij, die in hoofdstad Amsterdam zelfs de grootste werd.

Meyrem Almaci ziet, na de verrassende overwinning van de groene kandidaat Alexander Vanderbellen in Oostenrijk, een nieuw signaal van hoop. “Het populisme, links en rechts, kan gestopt worden als er een hoopvol en realistisch eigen verhaal met overtuiging wordt gebracht”, zegt de voorzitster van Groen.

Ook in ons land snakken mensen naar een positief progressief alternatief, stelt ze. “Tegenover de haat en angst zetten wij menselijkheid en verbondenheid. Een verhaal waar hoop het haalt van angst. Waar we ons afzetten tegen polarisering en mensen verbinden.”

Nederland kiest voor oplossingen. Mooi resultaat van vrienden @cdavandaag en @sybrandbuma. Het midden is aan comeback bezig. Hoopvol! pic.twitter.com/wlaGxppvsZ — Wouter Beke (@wbeke) March 15, 2017

