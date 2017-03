Deze mysterieuze planeet zou meer dan 40.000 keer groter zijn dan de Aarde, maar wetenschappers weten er nog nagenoeg niets over

Een internationaal team van astronomen probeert met man en macht het mysterie rond een “zwervende” planeet op te lossen die meer dan 40.000 keer groter zou zijn dan de onze. Hij werd voor het eerst gezien in 2012, maar intussen staan wetenschappers nog geen stap verder in het onderzoek naar de planeet.

Volgens de UFO-spotters van Secureteam10 zou het gaan om een zwervende planeet die op eigen houtje door het universum zwerft en dus niet gebonden is aan een baan om een ster. De planeet zou zo’n 40 keer groter zijn dan Jupiter, wat hem meer dan 40.000 keer groter dan de Aarde maakt.

“In 2012 hebben astronomen een raadselachtig geïsoleerd object waargenomen dat massiever is dan Jupiter en de dichtstbijzijnde zwervende planeet is die ooit ontdekt werd. Het enige probleem is dat dit object zijn gelijke niet kent onder zwervende planeten”, aldus Tyler Glockner van Secureteam10.

“Dus dit bizarre object gekend als CFBDSIR2149-0403 is al jaren het voorwerp van een groot mysterie. En het bewijs dat ze hierover verzamelen, lijkt hen te vertellen dat het zelfs geen planeet is en mogelijk nog minder voorspelbaar dan gedacht.”

SecureTeam10

Volgens recenter onderzoek zou het gaan om een tamelijk jonge geïsoleerde planetaire massa (minder dan 500 miljoen jaar oud) of een oudere (twee tot drie miljard jaar oude) bruine dwerg. Bruine dwergen zijn ruimte-objecten die zich qua grootte tussen een grote planeet en een kleine ster bevinden.

Volgens Philippe Delorme van de Franse universiteit Grenobles Alpes bleek uit zijn laatste studie van het object dat het “een atypisch substellair object is dat ofwel een ‘vrij-zwevende planeet’ is of een zeldzame bruine dwerg met een hoog metaalgehalte. Of een combinatie van beide.”