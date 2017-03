Waarom Romelu Lukaku recordsalaris bij Everton weigert: “Heb toneel nodig om mezelf te tonen”

Romelu Lukaku heeft in de Engelse pers meer uitleg gegeven bij zijn beslissing om zijn contract bij Everton niet te verlengen. De Rode Duivel benadrukt dat zijn beslissing niet gemotiveerd is door financiele overwegingen, maar door het brandende verlangen om prijzen te pakken.

Romelu Lukaku stuurde dinsdag een schokgolf door het blauwe gedeelte van Liverpool, toen hij bekendmaakte dat hij zijn contract bij Everton niet wenste te verlengen. En dat ondanks een voorstel dat naar verluidt “het grootste salaris in de clubgeschiedenis” omhelste. Lees: meer dan 150.000 euro per week. Gesprekken over een contractverlenging zijn al gaande sinds deze zomer en leken ook de goede weg op te gaan, maar de Rode Duivel lijkt niet langer geneigd in te gaan op het voorstel van zijn huidige club.

“Je moet aan de toekomst denken”

Alle Britse kranten pakken vandaag dan ook uit met een groot interview met onze landgenoot, waarin die laat verstaan dat het niet om geld, maar om zijn sportieve toekomst gaat: Lukaku wil niet blijven bij een club die niet het (Champions League-)niveau kan halen dat hij wenst: “Everton heeft toch een grote clubgeschiedenis, juist? Maar de toekomst moet nog geschreven worden. Snap je? We praten altijd over het team uit de jaren ‘80, en dat was geweldig. Maar wij, als spelers, willen dat de fans over ons spreken in plaats van herinneringen op te halen. Begrijp je wat ik wil zeggen?”

“Je wil niet enkel herinnerd worden voor je doelpunten. Je wil herinnerd worden voor de trofeeën die je won. Dat willen de fans. Dus in plaats van in het verleden te leven, moet je aan de toekomst denken. Hoe deze club moet groeien, hoe deze club zichzelf moet verbeteren. Welke speler wil je halen zodat je kan meespelen voor de grote prijzen?”

“Everton had spelers kunnen halen die het liet lopen”

“Soms spreek ik met Vincent Kompany, die deel uitmaakte van het Manchester City dat geschiedenis schreef. Hij zegt me: ‘Rom, op een bepaald moment haalden wij ineens grote naam na grote naam.’ Iedereen bekritiseerde City toen, maar uiteindelijk schreven ze twee titels, en bekers à volonté op hun naam. Dat is wat we willen als spelers.”

Everton probeert wel degelijk om een stap te zetten op de transfermarkt sinds Farhad Moshiri de grootste aandeelhouder van de club werd in februari, maar dat lukt niet helemaal. Lukaku geeft wel toe dat de club pogingen waagt, maar: “Ik weet dat de club bepaalde spelers had kunnen halen, maar waarvan ze dat niet gedaan heeft. En die nu in de Premier League spelen. Ik noem geen namen, maar ze presteren goed.”

“Ik kan één van de beste ter wereld worden”

Lukaku wil met andere woorden iets anders, waardoor Chelsea en Manchester United al op vinkenslag zouden liggen. Clubs waar zijn voorbeelden als “Suarez, Lewandowski, Benzema en Cavani” aan de slag zouden kunnen gaan. “Ik kijk soms naar wat zij doen, en dan vraag ik me af hoe dicht ik hun niveau benader. Ik zal het je zeggen: dicht. Ik ben één van de beste spitsen in de Premier League. Honderd procent zeker. Als ik zou zeggen dat dat niet het geval is, doe ik mezelf tekort. Kan ik één van de besten ter wereld worden? Zeker. Maar om dat te doen heb je een toneel nodig waarop je dat kan tonen. En dan spreek je over de Champions League en wedstrijden van dat niveau.”

Eigenlijk wilde Lukaku vorige zomer al naar een club die Champions League speelt, maar Everton plakte een prijskaartje van 75 miljoen euro op zijn hoofd. Er kwam dus ook geen enkel officieel bod binnen, en de nieuwe coach Ronald Koeman overtuigde Lukaku om te blijven. Ook nu hoeft Everton Lukaku niet te verkopen. Zijn waarde zal gezien zijn 81 doelpunten in 156 wedstrijden zelfs gestegen zijn, ondanks het feit dat hij nog maar twee jaar contract heeft.

Maar Lukaku weigert zenuwachtig te worden: “Ik ben nergens bang voor. Ik speel gewoon voetbal en doe wat ik kan om Everton te helpen een betere club te worden. Net als elke ploegmaat. We willen allemaal het beste voor de club, want we hebben fantastische faciliteiten, en fantastische fans. Everton is een voorbeeldclub. Maar finaal willen de fans toch trofeeën zien. Net als de spelers. Dus moeten we harder proberen, daar moeten we niet bang voor zijn. Als je geen trofee wint, gaat er iets mis. Want wie gelooft dat hij iets kan, die kan dat ook. Als je gelooft, hard werkt en focust, dan kan je alles krijgen wat je wil. Niets stopt je dan. Zo denk ik erover.”