Ongeval met vijf vrachtwagens Kennedytunnel: weg vrijgegeven, maar fileleed houdt aan

Antwerpen - In de Kennedytunnel zijn donderdag omstreeks 10.30 uur vijf vrachtwagens in een kop-staartaanrijding betrokken geraakt in de tunnelkoker richting Nederland. De takelwerken zijn intussen afgehandeld, al staat er nog een lange file. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Meteen na het ongeval was er al sprake van een erg moeizame doorgang voor het overige verkeer, en bij het takelen zal nog eens een extra rijstrook moeten worden ingenomen. Er staat nu al een file op de R1 vanaf Sint-Anna en op de E17 van voor Kruibeke. “We raden absoluut aan om zo veel mogelijk uit die omgeving weg te blijven.”

Wie richting Nederland of de Kempen moet, kan gebruikmaken van de tijdelijk tolvrij gemaakte Liefkenshoektunnel (R2). Het verkeer over langere afstand vanuit Gent naar Hasselt kan beter omrijden via Brussel. Wie in Antwerpen zelf moet zijn, heeft de N16 via de Temsebrug als alternatief.