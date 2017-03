Yuya Kubo is opgeroepen voor het Japanse nationale elftal voor de interlands tegen de Verenigde Arabische Emiraten (23 maart) en Thailand (28 maart). Gezien de reisafstanden mogelijk een tegenvaller voor Hein Vanhaezebrouck, want op 2 april staat al de openingsspeeldag van Play-off 1 op het programma. AA Gent ontvangt dan Club Brugge in de Ghelamco Arena.