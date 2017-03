Toerist filmt unieke beelden van python die erg ambitieuze maaltijd verorbert

Een Nederlandse toerist heeft in Kenia ongelofelijke natuurbeelden kunnen vastleggen. Jos Bakker zag voor zijn neus hoe een grote python met veel honger een hyena helemaal naar binnen kon schrokken.

Volgens National Geographic vond het tafereel plaats in het natuurreservaat van Masai Mara. Samen met zijn reisgids vertelde de Nederlander al snel het nieuws door aan de onderzoekers in Fisi Camp, waar men al sinds 1980 het gedrag van hyena’s onderzoekt. De rotspython zou vier meter lang geweest zijn.

In de avond van 1 maart gingen onderzoekers Mike Kowalski en Olivia Spagnuolo van Fisi Camp zelf op zoek naar de hongerige python. Ze konden maar moeilijk geloven dat de slang zo’n groot dier naar binnen kon werken. “Volgens onze informatie is dit nog nooit gebeurd”, aldus Kowalski. Hun verbazing was dan ook groot toen ze de volgende ochtend de python terugvonden met een opgezwollen lichaam. “Het was meteen duidelijk dat de rotspython iets groots had opgegeten.”

Na een vergelijking met de beelden van Bakker konden ze niet anders dan concluderen dat de beelden waarheidsgetrouw waren. De python zou de hyena na een zwaar gevecht hebben kunnen wurgen vooraleer het reptiel aan de maaltijd kon beginnen. “De slang moet de aanval perfect hebben uitgevoerd”, volgens Kowalski. “Als de rotspython niet onmiddellijk had aangevallen in de nek of borst van de hyena, had het roofdier makkelijk de schedel van de slang verpletterd.”