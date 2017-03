TREND. Deze prints zijn hot in je zomers interieur

Met het zomerseizoen in aantocht is het hoog tijd om die wollen dekentjes weg te stoppen, de ramen open te gooien en wat fleurige attributen in huis te halen. Prints zijn deze zomer opnieuw alomtegenwoordig in het interieur en de huidige trends spreken zowel de romantische zieltjes als de uitbundige trendsetters aan.

TREND 1. De boheemse toer op

De voorbije jaren zijn boheemse invloeden niet meer uit het interieur weg te denken geweest. Niemand die af en toe een magazine openslaat, fronst nog de wenkbrauwen bij het horen van de term boho chic, waarbij boheemse invloeden een luxueuze update krijgen. Ook de boheemse prints blijven zodoende razend populair, vooral wat textiel voor de woonruimte en slaapruimte betreft.

(Foto's: 1. consumosocial.catracalivre.com.br 2. antishay.com 3. lasvidalas.blogspot.com.ar)

TREND 2: De tropen in huis

Planten zijn niet enkel geliefde objecten in huis, ook behangpapier met tropisch gebladerte uit het regenwoud of andere taferelen met planten en dieren uit één of andere exotische bestemming tegen je muur blijft wel nog een tijdje hip.

(Foto's: 1. etsy.com 2. suzannemcgrathdesign.com 3. interiordesignpro.org 4. interiordesignpro.org 5. bloglovin.com)

TREND 3. Een handjevol bloemen

Na onze kleerkast veroveren bloemenprints nu ook ons interieur en alhoewel ze je misschien onmiddellijk aan het interieur van je grootmoeder doen denken, zijn ze allesbehalve oubollig. Grote, opvallende bloemenprints zijn een absolute blikvanger in elke ruimte terwijl je met zachte pastels en lieflijke bloementaferelen dan weer een gezellige thuis voor romantische zieltjes creëert.

(Foto's: 1. consumosocial.catracalivre.com.br 2. antishay.com 3. lasvidalas.blogspot.com.ar)

TREND 4: Geometrisch met een etnisch karakter

Hoewel geometrische prints al enkele seizoenen de interieurs van menig interieurjunkie sieren, zijn het dit voorjaar vooral geometrische figuren met een etnisch karakter die de maat uitmaken. De eenvoudige grafische prints moeten bijgevolg het veld ruimen voor patronen die uit de Aziatische en Afrikaanse cultuur afstammen.

(Foto's: 1. eijffinger.com 2. loveisspeed.blogspot.fr 3. maisonsdumonde.com 4. vtwonen.be)

TREND 5: Mix and match

Durvers die houden van flink wat kleur en prints kunnen zich naar hartelust uitleven door allerhande prints met elkaar te matchen. Heb je toch wat schrik dat je interieur kakafonische vormen zal aannemen, dan zijn er een aantal vuistregels die je dit kunnen helpen voorkomen. Zo behou je gemakkelijk een coherent geheel als je één kleur als gemene deler kiest, als je één welbepaalde stijl hanteert of als je een streepjesmotief met één andere print combineert.

(Foto's: 1. sigbergamin.com.br 2. mokkasin.blogspot.com.es 3. casasugar.com)