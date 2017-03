Deze vraagtekens moet bondscoach Roberto Martinez wegwerken voor selectie Rode Duivels

De Rode Duivels oefenen binnenkort tegen Griekenland en Rusland. Bondscoach Roberto Martinez heeft nog wel enkele knopen door te haken voor hij zijn selectie morgenmiddag bekendmaakt: Nainggolan, Kompany, Batshuayi, Sels,...Een overzicht.

België Griekenland

Rusland België

Matz Sels was sinds het EK 2016 telkens derde doelman, maar is dat intussen ook bij zijn ploeg Newcastle. Met andere woorden: het zou niet verbazen als hij niet in de selectie zit. Wie dan wel? Colin Coosemans (KV Mechelen) en Hendrik Van Crombrugge (Eupen), in goeden doen bij hun teams? Koen Casteels, terug tussen de palen bij Wolfsburg door een blessure van titularis Benaglio? Of Davy Roef, al speelt die niet bij La Coruña?

2. Kompany of niet?

Alderweireld, Ciman en Vertonghen zijn fit, maar de grote vraag is: roept Martinez Vincent Kompany op? Die speelde dit seizoen slechts één volledige match. Zijn laatste interland dateert al van oktober 2015. In principe is de kapitein fit, maar bij Manchester City speelt hij niet meer, ook al lekt de verdediging van Guardiola als een zeef. Andere opties: Vermaelen (slechts zelden aan de bak bij Roma), Boyata (altijd erbij bij Celtic) en Engels (weer terug bij Club Brugge).

3. Wordt Radja weer gepasseerd?

De selectie van Youri Tielemans is een zekerheid, maar roept Martinez er morgen ook Radja Nainggolan bij? De middenvelder van AS Roma zit in topvorm, maar werd in november gepasseerd. Martinez is geen fan én Nainggolan speelt in Rome achter de spitsen. Bij de Rode Duivels concurreert hij dus met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens.

4. Wie achter Lukaku?

Even leek Divock Origi helemaal open te bloeien bij Liverpool, maar de WK-sensatie van 2014 zit intussen weer meer op de bank dan hem lief is. Romelu Lukaku blijft wel scoren en is zelfs topschutter van de Premier League. De vraag is: wie kan hem vervangen? En verdient Michy Batshuayi nog een selectie nu hij bij Chelsea niet meer speelt? Of is het tijd om een jonge wolf als Landy Dimata (Oostende) zijn kans te geven?