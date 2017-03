ADVIES. Hoe verdoezel ik grijs haar zonder op Eddy Wally te lijken?

Mannen en haarverf, het is geen evidente combinatie. Onze kapper Jochen Vanhoudt van Clientology weet raad.

"Vroeger werd het haar van mannen met een klassieke verf behandeld en zag je heel duidelijk dat ze voor een kleuring kozen. Ze hadden een gitzwart kapsel à la John Terra en wijlen Eddy Wally. Na twee weken was de witte uitgroei er al. Het zag er niet uit.



Veel haarmerken beseften dat het resultaat fake oogde en speelden erop in. Ze ontwikkelden mannenkleuringen die niet voor de volle honderd procent dekken, maar toch verdoezelend werken. Het effect? Minder grijs haar met natuurlijke nuances. De nadelen van de klassieke kleuring worden er als het ware uitgefilterd.



De nieuwe generatie kleuringen voor mannen verschilt op een aantal vlakken met de standaard behandelingen. Je kunt ze heel snel toepassen – het product moet maar vijf à tien minuten inwerken. Meestal brengen we het aan de wasbak aan, zo voelen heren met haarverf zich niet op hun ongemak tussen de dames in het salon. Daarnaast zit er in de producten niets van warm pigment. De haren blijven dus mat, zelfs als de zon erop schijnt. Het is aangewezen om deze behandeling na een vijftal weken te herhalen.



Een groot nadeel? Omdat de producten zo snel werken, wordt er veel ammoniak aan toegevoegd en dat ruikt verschrikkelijk. Tip voor dames: we gebruiken dezelfde producten bij vrouwen die absoluut geen warme schijn in hun lokken willen."