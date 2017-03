Zo voorkom je dat Google meer over je te weten komt dan je eigen moeder

Google maakt er geen geheim van dat het heel wat informatie verzamelt over zijn gebruikers. Sommigen zullen het zelfs handig vinden dat hun smartphone op locatie gebaseerde suggesties geeft en wees eerlijk, je zoekgeschiedenis is vaker een handige tool dan dat het je in gênante situaties brengt. Wie toch liever niet heeft dat Google zoveel informatie verzamelt, kan hier terecht.

Eerst en vooral loont het de moeite om eens een kijkje te nemen op de pagina voor Advertentie-instellingen. Daar kan je zien op basis van welke informatie Google je advertenties voorschotelt en in welke velden het denkt dat je geïnteresseerd bent. Je kan er ook interesses verwijderen en toevoegen. Deze informatie is gebaseerd op je zoekgeschiedenis, leeftijd en YouTube-geschiedenis.

Gesproken zoekopdrachten

Naast alle getypte zoekopdrachten, slaat Google ook elke gesproken zoekopdracht op. Je kan ze zelfs herbeluisteren als je wil. Deze zoekopdrachten worden net als hun getypte variant opgeslagen en gebruikt om de zoekresultaten te verbeteren. Je kan dit niet uitzetten, maar je kan de opgeslagen zoekopdrachten wel verwijderen. Dat doe je door hier op de drie puntjes te klikken en dan ‘delete’.

Opgeslagen locaties

Je smartphone of tablet houdt ook bij welke plaatsen je bezocht. Heel leuk als je wil nagaan waar je drie weken geleden op zondagochtend was, maar niet zo fijn voor privacyminnende mensen. En dat ik twee jaar geleden op deze dag naar de bioscoop ben geweest, lijkt me ook minder relevant voor toekomstige zoekopdrachten.

Je opgeslagen locaties verwijder je makkelijk door via deze link jaar je Timeline te gaan en daar rechts onderaan op het tandwieltje te klikken en ‘delete all locations’ te kiezen.

Foto: rr

Zoekgeschiedenis

Dit is er eentje die iedereen onderhand zou moeten kennen, maar geen nood als dat niet zo is. Via deze link kan je je hele zoekgeschiedenis bekijken en verwijderen door rechts bovenaan op de drie bolletjes te klikken en “Delete activity by” te kiezen. Daar kan je kiezen om je “All time” activiteiten te verwijderen.

Foto: rr

Wil u ook al die dingen in de toekomst uitschakelen? Dat kan via deze link.