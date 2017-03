31 jaar nadat Maradona met "De Hand van God" scoorde tegen Engeland, heeft de Argentijn een nieuwe poging gedaan om de scheidsrechter te snel af te zijn. Ditmaal was het podium iets kleiner: niet op het WK in Mexico, maar bij een exhibitiewedstrijd in Zuid-Korea probeerde "Pluisje" te scoren met de hand. En nog een verschilletje: ditmaal werd het doelpunt niét goedgekeurd, maar kreeg de voormalige Argentijnse superster een gele kaart...