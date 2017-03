Defensie krijgt eerste vrouwelijke Nederlandstalige generaal

Het Belgische leger krijgt vanaf eind maart een vrouwelijke generaal. Lutgardis Claes zal de eerste tweesterrengeneraal zijn sinds Danielle Levillez twee jaar geleden met pensioen ging.

“Vrouwen staan dit jaar centraal in de wervingscampagne van Defensie. De vrouwelijke sollicitanten vertegenwoordigden ongeveer 8% van het totaal, met belangrijke verschillen tussen de verschillende personeelscategorieën (21% van de sollicitanten voor de officieren, 7% voor de onderofficieren en 4% voor de soldaten en matrozen). Defensie wil het aandeel vrouwen graag zien stijgen”, zegt Laurence Mortier.

“Met het voorstel tot benoeming van mevrouw Claes als generaal-majoor bewijst het departement dat je geen superman hoeft te zijn om generaal te worden”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Lutgardis Claes is sinds 2013 aan de slag als militair attaché bij de VN in New York. Ze startte haar loopbaan bij Defensie in 1978 waar ze opgeleid werd tot burgerlijk ingenieur. Vervolgens bekleedde ze verschillende functies binnen de luchtmacht en defensiestaf.

Defensiestaf zal later deze maand beslissen welke functie de nieuwe generaal zal invullen.

De nieuwe tweesterrengeneraal zal de eerste vrouwelijke generaal in het Belgische leger zijn sinds generaal-majoor Danielle Levillez in 2015 met pensioen ging.

In totaal gaat Defensie dertien nieuwe generaals benoemen. Twaalf mannen en dus één vrouw.