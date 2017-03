De jacht op Oekraïne: wat Anderlecht en RC Genk nog moeten doen om België plaats te doen stijgen op UEFA-ranking

De Belgische clubs kunnen dit seizoen nog de Oekraïense voorbij steken op de achtste plaats op de UEFA-ranking. Daarvoor volstaat de kwalificatie van Anderlecht tegen APOEL Nicosia vanavond en vervolgens minstens één zege en één gelijkspel in de kwartfinales van de Europa League.

België staat momenteel negende op de UEFA-ranking met 40,8 punten in het huidige seizoen, terwijl Oekraïne op de achtste plaats 42,633 punten heeft. Er zijn echter nog drie Belgische clubs actief in Europa, terwijl alle Oekraïense clubs al uitgeschakeld zijn.

Aangezien er in de wedstrijd tussen RC Genk en AA Gent sowieso een Belgische club zeker is van kwalificatie voor de volgende ronde, nadert ons land al zeker tot 41,4 punten. Mits een zege van Anderlecht vanavond in de terugwedstrijd tegen APOEL Nicosia, komt daar nog eens 0,6 punt bij (tot 42 punten).

Bijgevolg zijn één zege en één gelijkspel in de kwartfinale al genoeg om Oekraïne al dit seizoen voorbij te steken.

Zesde Belgische club in Europa?

Het is bijgevolg heel goed mogelijk dat België het seizoen beëindigt op de achtste plaats op de UEFA-clubranking. Dat zou de beste prestatie zijn sinds het seizoen 1995-1996. Jammer genoeg levert dat echter geen extra Europese tickets op dan de negende, die we momenteel bezetten.

Tenzij... een Belgische club de Europa League wint. Dat zou een rechtstreeks ticket voor de Champions League opleveren, waardoor we volgend seizoen met zes Belgische vertegenwoordigers present zouden zijn op het Europese toneel...