Hoe een kapsel je leven kan veranderen

Een tijd geleden zag de Amerikaanse kapster Kate Langman een vrouw met onverzorgde lokken in haar Ulta Beauty salon in Illinois. Ze keek geïnteresseerd naar producten voor zacht haar. Langman vroeg of ze haar met iets van dienst kon zijn en toen barstte de klant in tranen uit.

De vrouw vertelde al snikkend dat ze een zware depressie had en de voorbije zes maanden aan haar bed was gekluisterd. De aandoening had nefaste gevolgen voor haar lokken: ze waren dof en klitten op bepaalde plekken helemaal samen. “Het was zo erg dat ze een dikke dreadlock op de achterkant van haar hoofd had”, legt Langman uit op de Facebookpagina van Love What Matters, een groep die ontroerende verhalen bundelt.

Na het gesprek maakte de vrouw een afspraak bij de kapper voor de volgende dag, maar ze kwam niet opdagen. Ze maakte een nieuwe afspraak, maar die belde ze uiteindelijk af. “Ik besefte dat ze nooit naar een afspraak zou komen en het brak mijn hart”, schrijft Langman nog in de post. Tegen haar verwachtingen in, maakte de vrouw alsnog een afspraak en kwam ze wel. Ze liet haar lokken knippen en kleuren. Langman werkte maar liefst acht uur aan de coupe en herinnert zich nog perfect hoe blij de klant was toen ze opnieuw met haar vingers door haar haren kon strijken.

“Ik zag haar ogen fonkelen en haar wangen waren roze van opwinding. Ze voelde zich opnieuw zichzelf. Ik veranderde iemands leven en dat zal ik nooit vergeten. Ik weet niet of deze boodschap ooit zal bereiken, maar ik wil haar laten weten dat ze een prachtig, sterk en liefdevol persoon ze is. Ze verdient alleen maar geluk en ik ben dankbaar dat ik haar kon helpen met de eerste stap in die richting”, staat er nog.

De kapster deelde ook voor- en na-foto’s en haar bericht gaat nu de hele wereld rond. Ze krijgt veel lof omdat ze geen vooroordeel had over de depressieve klant en toonde dat ze groot hart heeft om een vreemde in nood te helpen.