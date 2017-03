Haar vriendje maakte een rolstoel voor... een zieke goudvis

Toen iemand onlangs een zieke goudvis binnenbracht in de dierenwinkel waar hij werkt, besloot Derek zijn goed hart te tonen en de vis verder te helpen. Nu zwemt het beestje weer lustig en met behulp van een zelfgemaakt rolstoeltje door zijn bokaal. En werd de Amerikaanse dierenvriend Derek wereldberoemd op het internet.

De vis die was binnengebracht, had last van een aandoening aan zijn zwemblaas. De zwemblaas is een orgaan waarmee vissen hun evenwicht kunnen bewaren. Een niet goed werkende zwemblaas kan ervoor zorgen dat de vis niet meer recht kan blijven drijven, willekeurig rondtolt of zelfs ondersteboven gaat zwemmen.

Toen Derek doorhad dat de aandoening van de goudvis ongeneeslijk was, besloot hij een aangepast rolstoeltje te ontwerpen. “Ik heb een plastic buisje genomen en dat rond de goudvis gemonteerd. Onderaan zorgde ik voor enkele steuntjes waarop de vis kan rusten, terwijl een stukje piepschuim bovenaan de vis drijvend houdt.”

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Het resultaat blinkt uit in zowel schattigheid als genialiteit. Het visje voelt zich duidelijk als een ... juist ja.

Het was de vriendin van Derek die de foto op Twitter deelde, waar hij meteen viraal ging.