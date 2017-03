Spaanse politie rolt Belgische drugsbende op

In Spanje heeft de politie een Nederlands-Belgische drugsbende opgerold. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen zijn grote hoeveelheden softdrugs in beslag genomen. In totaal zijn ook elf Nederlanders en Belgen opgepakt.

Volgens de nieuwssite ‘Informacion’ kweekte de bende er in Spanje lustig op los. Vervolgens transporteerden ze hun illegale waren naar Nederland en België, waar de drugs vlotjes van de hand gingen. Tijdens een gecoördineerde actie viel de Spaanse politie eerder deze week binnen op verschillende plaatsen in de provincies Malaga, Sevilla en Murcia. Speurders troffen er liefst 160 kilogram hasj, 113 kilogram marihuana en 5.000 plantjes aan. Een groot deel daarvan stond klaar om in het geheim naar ons land te worden overgebracht.

In totaal pakte de politie elf Nederlanders en Belgen op. Ze zijn inmiddels ook aangehouden en ter beschikking gesteld van het gerecht.