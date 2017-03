Herk-de-Stad -

Bij een ongeval op de Sint-Truidersteenweg in Herk is een 79-jarige bestuurster om het leven gekomen. Een auto maakte een inhaalmanoeuvre om af te slaan en raakte daarbij de wagen van het slachtoffer, dat ter plekke overleed. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. Ze woonde in de buurt. De baan was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de verdere omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.