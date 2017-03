Brand op militair domein Schietveld onder controle: 140 brandweermannen ingezet

Brecht - Op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht heeft donderdagnamiddag een felle brand gewoed. Rond 15 uur had de brandweer de brand onder controle. 140 brandweermannen en 35 voertuigen werden ingezet.

De brand op het Groot Schietveld in Brecht brak uit rond 12 uur. Er waren verschillende brandhaarden en het vuur dreigde over te slaan naar de aanpalende bosstrook. Een 140-tal brandweerlieden uit Brecht en omliggende gemeenten konden dit met succes voorkomen. Rond 15 uur had de brandweer de brand onder controle.

Verschillende helikopters vlogen over het gebied om water te lossen en met tractors werden greppels gegraven om de brandhaarden in te sluiten. De brandweer zette maar liefst 35 voertuigen in bij de operatie.

De Wuustwezelsteenweg is nog een tijdlang afgesloten vanaf het rondpunt in Brecht tot aan de Kantweg. Mogelijk ontstond de brand door een schietoefening. Er was geen gevaar voor omliggende woningen en gebouwen, meldt de gemeente Brecht.

Foto: BFM

