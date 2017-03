Met een nieuwe hoofdtribune wil het bestuur van Antwerp het Bosuilstadion klaar maken voor eerste klasse. Volgens manager Yorik Torreele is het geen optie om de huidige Tribune 1 nog langer te behouden. Onze videoreporter ging langs op de Bosuil om de staat van de tribune eens van dichtbij te bekijken. De bestuurder van de Great Old neemt ons mee naar het stadion en toont dat een nieuwe tribune een absolute noodzaak is.