Roland Lamah wint halve finale Noord-Amerikaanse Champions League

Roland Lamah en FC Dallas hebben woensdagnacht de heenwedstrijd van de halve finales van de CONCACAF Champions League, het Noord-Amerikaanse kampioenenbal, met 2-1 gewonnen van het Mexicaanse Pachuca. Lamah werd in de toegevoegde tijd naar de kant gehaald.

De Mexicanen kwamen in Dallas op voorsprong dankzij een doelpunt van Jara (3.). Maar door goals van Urruti (44.) en Acosta (58.) kon thuisploeg Dallas alsnog de zege pakken.

De terugwedstrijd van de halve finales vindt woensdag 5 april (4u00 ‘s morgens Belgische tijd) plaats. In 2015 verloren Laurent Ciman en Montréal Impact de finale van het Mexicaanse América. In de heenwedstrijd in Mexico bleef het 1-1, in de terugmatch in Montréal won América met 2-4.