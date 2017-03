Southgate haalt Defoe terug bij geteisterde Engelse selectie

Engels bondscoach Gareth Southgate heeft Sunderland-veteraan Jermain Defoe (34) een nieuwe kans gegeven bij de Three Lions. Southgate maakte donderdag zijn selectie bekend in aanloop naar de vriendschappelijke interland in en tegen Duitsland (op 22 maart) en de WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Litouwen (op 26 maart).