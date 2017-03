Waarom je bijna nooit mannen in Vogue ziet

Voormalig model, styliste en creatief directeur bij Vogue Grace Coddington (75) heeft in haar carrière één grote angst gekend: mannen kleden. Dat onthulde de roodharige ster in ‘Here’s the Thing’, de podcast van de Amerikaanse acteur Alec Baldwin.

Grace Coddington staat bekend om haar lef en dat leidde tot enkele iconische beelden in de geschiedenis van het modeblad. Beelden van perfect gestylde vrouwen zijn dat, want mannelijke modellen komen bijna nooit voor in het magazine.

“Ik ben echt slecht in mannen kleden”, geeft ze toe aan Alec Baldwin. “Het maakt me echt bang om een man te stylen. Enkel beroemde heren, meestal acteurs, verschijnen in het blad. Mannelijke modellen zijn een beetje saai”, zegt ze de vrouw die beweert dat ze altijd in het zwart gekleed is en nooit een jeansbroek draagt.

Hieronder kan je de volledige podcast beluisteren: