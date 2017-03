Deze autistische jongen had nog nooit geglimlacht, tot hij hulp kreeg van dit hondje

Voordat Joel zijn hondje Caddy had leren kennen, had hij nog nooit geglimlacht. Maar nu durfde de autistische jongen, samen met zijn trouwe viervoeter en engelbewaarder, het verhaal doen van hun opmerkelijke vriendschap in de Britse tv-show ‘This Morning’ donderdagochtend.

Joel heeft een zware vorm van autisme. Contact leggen met de jongen kon amper; hij was bang om buiten te komen en er had nog nooit iemand een glimlach op zijn gezicht kunnen toveren. Maar dat veranderde allemaal, toen de jongeman een autismegeleidehond kreeg, Caddy.

Dat is een viervoeter die getraind is om jonge kinderen buitenshuis te begeleiden. Wanneer Joel angstig is, of bang van het onbekende, dan staat Caddy elke keer naast hem als engelbewaarder. De hond helpt de jongen met autisme om zich minder onzeker te voelen voor nieuwe situaties, aangezien hij altijd klaar stond als standvastige kameraad naast hem in zijn avonturen. Bovendien heeft de hond vaak een positieve invloed op het gedrag van het kind.

De tiener zei zelf enkele woordjes op televisie over de speciale vriendschap die hij heeft met zijn hond: “Hij heeft mijn leven helemaal veranderd. Als je me enkel jaren geleden had gezegd dat ik nu een vriend zou hebben zoals Caddy, dan zou ik je niet hebben geloofd.”

“Voordat ik Caddy zag kon ik absoluut niet buitenkomen”, vertelt Joel aan de talkshowgastheer en -vrouw. “Ik krijg tranen in mijn ogen als ik daarover moet praten.” De tiener glimlacht wanneer hij terugdenkt aan het moment waarop Caddy in zijn leven kwam. “Ik hou van hem.”

Het hartverwarmende en eerlijke gesprek doet heel wat harten smelten op sociale media. Ook ITV zelf is het erover eens. “De band tussen de jongen en het dier is zo mooi, dat we bijna een krop in onze keel krijgen.”