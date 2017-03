Net als op televisie: vrouw ontsnapt aan ontvoerder door uit kofferbak rijdende auto te springen

Een Amerikaanse vrouw kon afgelopen dinsdag op een het nippertje ontsnappen uit de klauwen van een onbekende man die haar wilde beroven en ontvoeren. De verdachte bedreigde haar eerst met een pistool en eiste geld, vooraleer hij haar in de koffer van een auto opsloot en ermee wegvluchtte. De vrouw slaagde erin de kofferbak open te breken en zichzelf in veiligheid te brengen door uit de rijdende auto te springen.

Het lijkt wel een scène uit een spannende film, maar voor de 25-jarige Amerikaanse vrouw was het bittere ernst. Volgens de lokale politie werd ze dinsdagavond benaderd door een onbekende man vlakbij haar appartement in Birmingham, een stad in de Amerikaanse staat Alabama. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste hij geld van het slachtoffer, waarna hij haar in de koffer van een auto dwong. De verdachte werd later gefilmd door de beveiligingscamera’s van een benzinestation toen hij geld probeerde af te halen met de kredietkaart van de vrouw, terwijl zij nog steeds in de wagen zat opgesloten.

Toen hij de benen wilde nemen, slaagde ze erin de koffer te openen en sprong ze uit de rijdende auto voor het oog van de eigenaar van het benzinestation,Yosef Alsabah. Ze rende snel naar de winkel bij het tankstation, waar ze zich verschool en de hulpdiensten contacteerde. “Ze was bang, in de war en had schaafwonden aan het linkerbeen en aan de linkerarm”, verklaarde Alsabah aan persagentschap Reuters.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte slechts lichtgewond. De politie van Birmingham is nog steeds met man en macht op zoek naar de verdachte en verspreidde de beelden van de beveiligingscamera in een poging de onbekende dader op te sporen.