Mexicaanse politie kan twee Italiaanse drugsdealers oppakken na selfies op Facebook

De Italiaanse politie heeft dankzij selfies op Facebook de voorbije week twee keer een gezochte crimineel kunnen opsporen. De 65-jarige Giulio Perrone postte een resem foto’s op zijn profiel sinds mei vorig jaar, maar zonder te verbergen waar hij was.

Giulio Perrone Foto: AFP

Vorige vrijdag was in Mexico al een topfiguur van de maffia gevat en naar Italië teruggebracht. De 65-jarige, Giulio Perrone, werd na een vlucht van 20 jaar in het oosten van Mexico gearresteerd, nadat speurders hem op een vals Facebookprofiel hadden herkend. Hij verbleef met zijn gezin onder een nieuwe identiteit in Tampico, in de deelstaat Tamaulipas.

Ook een 35-jarige man uit Sardinië werd door de Mexicaanse politie gearresteerd. De drugsdealer postte op zijn Facebookpagina een resem foto’s, die hem flink gebruind tonen in een fitnessstudio of aan het strand van de toeristische badplaats Playa del Carmen. Hij zal naar Italië overgebracht worden, waar hij een celstraf van vijf jaar moet uitzitten.