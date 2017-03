Kwart werklozen is niet op zoek naar werk

Van de 532.000 werklozen die vorig jaar een uitkering hebben gekregen van de RVA moesten er 137.000 – een kwart – niet op zoek naar een nieuwe baan. Tien jaar geleden was nog een op de drie van de werklozen niet op zoek naar werk.

De gunstige economische conjunctuur doet de werkloosheid steeds verder dalen. Uit het jaarverslag van de federale overheidsdienst RVA, dat deze middag is voorgesteld, blijkt dat er in 2016 in totaal 532.000 werklozen een uitkering kregen uitbetaald. Dat waren er 48.000 minder dan in het voorgaande jaar 2015.

‘Gewone’ werklozen

Het aantal ‘gewone’ werklozen, die door de regionale arbeidsdiensten geactiveerd worden om op zoek te gaan naar een baan, daalde met 22.000, of 5,3 procent, tot 395.000. Op twee jaar tijd is er zelfs sprake van een daling met 63.000 werklozen.

Daarnaast tekent de RVA een daling op met 10,4 procent in de groep van de ‘niet-werkzoekende werklozen’. Zij zijn vrijgesteld van het zoeken naar een baan. Het gaat onder meer om oudere bruggepensioneerden.

Het aandeel van deze niet-werkzoekenden in de totale groep van werklozen is afgenomen tot 26 procent – een kwart – terwijl het tien jaar geleden, in 2007, nog om 35 procent ging, meer dan een op de drie. Die gestage afname is het gevolg van de activeringspolitiek van de voorbije en huidige federale en regionale regeringen.

Minder tijdskrediet

De RVA noteerde vorig jaar ook een forse daling van het aantal werknemers dat in ‘gewoon’ tijdskrediet zit, van 143.000 naar 129.000. Deze dalende trend is te wijten aan een verstrenging van de toegangsvoorwaarden. Het aantal werknemers in ouderschapsverlof blijft wel lichtjes toenemen, van 58.000 naar 60.000.

Minder budget

De dalende aantallen werklozen betekenen dat de RVA in 2016 een goed budgettair parcours heeft kunnen rijden. In totaal werd door de RVA 8,35 miljard euro uitgegeven, dat is 440 miljoen euro minder dan in 2015.