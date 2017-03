VIDEO. Deze man gaat wel heel ver om zijn vriendin tot bij een andere man te krijgen

Landen - Sam Van Hool uit Landen heeft een wel heel originele manier bedacht om zijn vriendin te verrassen met een privéconcert van Ed Sheeran. Hij trok heel België rond, trok foto's en vormde daarmee de zin: "Ed Sheeran, my girlfriend really wants to meet you".

Het concert van de Britse singer-songwriter Ed Sheeran, op 5 april in het Antwerpse Sportpaleis, was in een mum van tijd uitverkocht. Heel wat fans konden echter geen ticket bemachtigen en bleven teleurgesteld achter. Zo ook Landenaar Sam Van Hool en zijn vriendin Kaya. “Mijn vriendin en ik zijn allebei grote fan van Ed Sheeran”, vertelt Sam. “Kaya verjaart een week later, dus het zou het perfecte verjaardagscadeau zijn voor haar. Op de dag van de ticketverkoop had ik dan ook 3 laptops klaarstaan om aan tickets te geraken, maar nog is het me niet gelukt. Vooral Kaya is er het hart van in.”

Gekkenwerk

Sam had zich al bij de teleurstelling neergelegd, tot hij enkele dagen geleden hoorde dat radiozender MNM een wedstrijd organiseert. De winnaar van die wedstrijd mag zich opmaken voor een meet & greet én een privéconcert van Sheeran. “Als superfan klonk deze wedstrijd mij dan ook als muziek in de oren”, aldus Sam. “Het doel is om met de hashtag ‘#MetSheeran’ in de nationale pers te komen en zo kans te maken op deze ervaring.”

En dus zette Sam zijn creatieve brein aan het werk. “Aangezien één van Ed’s laatste songs Castle On The Hill heet, kwam ik op het idee om iet met kastelen te doen”, vertelt hij. “Ik heb uiteindelijk een twintigtal kastelen in heel België bezocht en heb bij elk ‘kasteel op de heuvel’ een foto genomen met een letter in de hand. Als je al die foto’s naast elkaar legt, krijg je de zin ‘Ed Sheeran, my girlfriend really wants to meet you’ te zien. Het heeft me in totaal 3 dagen en 3 volle brandstoftanken gekost. Het idee was eigenlijk gekkenwerk, maar voor de liefde van mijn leven had ik dat wel over.”

Het avontuur van Sam is tot nu toe nog altijd een geheim voor zijn vriendin Kaya. “De enige personen die op de hoogte zijn, zijn enkele goede vrienden”, vertelt Sam. “Kaya weet nog van niets, dus voor haar zou het een complete verrassing zijn.”