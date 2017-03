Mysterie opgelost: bekijk voor het eerst het niet-uitgezonden doelpunt van Oostende

Het was bijna een week lang het grootste mysterie uit het Belgische voetbal: hoe scoorde verdediger Mathias Bossaerts voor KV Oostende? De Kustboys speelden vorige zondag 2-2 gelijk op het veld van Standard, maar het doelpunt van Bossaerts had niemand buiten het stadion gezien. Door een stroompanne in de cabine van de tv-zenders in Luik vielen alle camera’s even uit. Net op het moment dat Bossaerts zijn eerste doelpunt voor KVO maakte... Dankzij een alerte lezer vonden we de beelden echter eindelijk terug op YouTube!