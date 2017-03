Na drugsproblemen en het verliezen van een kind wordt Engelse speler opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg

De Engelse selectie voor de wedstrijden tegen Duitsland en Litouwen telt een verrassende speler. Na vierenhalf jaar is Jake Livermore nog eens opgeroepen. De speler werd in april 2015 geschorst wegens een positieve test voor cocaïne, net nadat zijn zoon dood geboren werd.

Jake Livermore kreeg van de Engelse voetbalbond FA een schorsing na een positieve cocaïnetest in 2015. Normaal gezien duurt een schorsing in dat geval twee jaar, maar deze zaak was complexer dan gewoonlijk. De voetballer maakte bekend dat hij drugs gebruikte om de dood van zijn zoon te verwerken.

De drugstest kwam als een opluchting voor Livermore. “Eindelijk wisten mensen dat er iets mentaal niet juist was met mij,” zei hij aan de Engelse krant The Sun. “Ik was mezelf niet meer op dat moment.”

De Middenvelder speelde op het moment van het drugsgebruik bij Hull City, maar maakte in januari de overstap naar West Brom. Daar heeft de 27-jarige genoeg gedaan om de Engelse bondscoach ervan te overtuigen hem opnieuw op te nemen in het team. De laatste keer dat Livermore in de Engelse kleuren speelde, was in augustus 2012. Hij viel in tijdens de wedstrijd tegen Italië, Engeland won met 2-1.