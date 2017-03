Voormalig Team Sky-renner geeft verboden injecties toe

In een exclusief interview met BBC heeft de Britse wielrenner Josh Edmondson verteld dat hij zichzelf injecteerde met een cocktail van vitaminen terwij hij voor Team Sky reed. De 24-jarige renner heeft ook toegegeven dat hij een zware depressie kreeg na het gebruik van de controversiële pijnstiller Tramadol.

Edmondson gaf toe aan de BBC dat de zware druk voor de selectie van een grote wedstrijd in 2014 hem ertoe aanzette het verbod van de UCI op naalden met de voeten te treden. “Twee of drie keer per week” spoot hij een cocktail van vitaminen in zijn aderen, gedurende ongeveer een maand. Sinds 2011 mogen renners geen injecties meer gebruiken van de UCI.

Team Sky geeft zelf ook toe dat ze in die periode legale vitamines en een naald gevonden hebben in de kamer van Edmondson, maar ze gaven het incident niet aan omdat hij het gebruik ontkende en omdat ze dachten dat ze hem op die manier “over de rand zouden duwen”.

Edmondson zelf komt met een ander verhaal. Volgens hem gaf hij wel toe aan het management dat hij injecties zette, maar dat de zaak in de doofpot gestoken werd. Dat wordt fel ontkend door Team Sky.

Controversiële pijnstiller

Daarnaast sprak Edmondson bij de BBC ook over het gebruik van de controversiële pijnstiller Tramadol. “Ik werd er regelmatig depressief van. Je neemt het tijdens een race, en de dag erna voel je je echt slecht. Het voelt een beetje als een kater.”

Tramadol zou een verslavende werking hebben en wordt ook vaak aangewezen als boosdoener bij valpartijen op de weg, omdat het renners duizelig zou maken. Toch staat de pijnstiller niet op de lijst van verboden middelen.