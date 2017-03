Belgische toeriste komt om in India

In het noorden van India is een Belgische toeriste omgekomen. Yvonne Wiser (76) raakte betrokken bij een verkeersongeval.

Volgens lokale media was Yvonne Wiser samen met haar zuster en 27 andere toeristen op bezoek in Bikaner, in de Indiase deelstaat Rajasthan. De streek is volgens reisorganisaties bekend om haar imposante paleizen en talrijke tempels in typische rode en gele zandsteen. De groep toeristen maakten een wandeling in de stad, toen Yvonne plots werd aangereden bij Sardulsingh circle, zo meldt Outlook India. Onze landgenote werd gegrepen door een motorfiets die te snel reed.

Wiser raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De dokters konden echter geen hulp meer bieden.

Bij Buitenlandse Zaken bevestigen ze het overlijden van een landgenote in Bikaner. “Onze consulaire diensten in Brussel zijn in contact met de familie van het slachtoffer”, luidt het.