Twee jaar na dood carnavaliste niet eens duidelijk of ze vermoord werd

Brugge - Twee jaar na de dood van carnavaliste Cindy Vanhilderson (41) is het onderzoek afgerond. En dat lijkt maar weinig antwoorden opgeleverd te hebben. Het is zelfs niet eens duidelijk of de vrouw vermoord werd. “Het is lastig dat we nooit zullen weten wat er precies gebeurd is”, zegt haar zoon.

Werd Cindy Vanhilderson (41) twee jaar geleden vermoord of verdronk ze ongelukkig? Op die vraag zal nooit een antwoord komen. Want twee jaar na de dood van de carnavaliste uit Zwankendamme is het onderzoek afgerond. Alles wees aanvankelijk nochtans op een gewelddadig overlijden, maar een mogelijke dader kon nooit gevonden worden. “Wij hebben ons onderzoek grondig gevoerd, maar moeten het inderdaad zonder verdachten afsluiten”, zegt procureur Frank Demeester van het Brugse parket.

De feiten dateren van 15 maart 2015. Het minuscule dorpje Zwankendamme ontwaakte toen met een kater na een zware carnavalsnacht. Een wandelaar vond het lichaam van Cindy Vanhilderson 's morgens in een ondiep beekje. De hulpdiensten werden gewaarschuwd, maar de moeder van twee kinderen was al overleden. Zij was de avond voordien carnaval gaan vieren in Lissewege. Ze stapte daar zoals altijd met haar carnavalsvereniging mee in de stoet.