OVERZICHT. Besiktas en Celta de Vigo stoten door naar kwartfinales Europa League

Niet alleen Genk, Gent en Anderlecht komen donderdag in actie in de Europa League, nog dertien andere teams strijden om een plaatsje in de kwartfinales. Celta de Vigo en Besiktas hebben zich al geplaatst en kunnen dus de tegenstander van Genk worden in de volgende ronde.

eindigde in de heenronde op een 1-1 gelijkspel, dus stond alles nog op het spel in de Vodafone Arena in Istanbul. Besiktas kwam al snel op een 2-0 voorsprong met doelpunten van Vincent Aboubakar en Ryan Babel. Op het halfuur kwal Tarik Eloyounoussi met de aansluitingstreffer.

Na 40 minuten kreeg Aboubakar een directe rode kaart na een kopstoot tegen Olympiakos-goalie Nicola

Foto: Photo News

Leali. De Turkse spits probeerde de bal te koppen en stootte zijn hoofd daarbij hard tegen het hoofd van de doelman. Een strenge rode kaart, scheidsrechter Michael Oliver kreeg dan ook heel wat kritiek.

Olympiakos kon evenwel niet profiteren van het voordeel, integendeel. Ryan Babel scoorde zijn tweede treffer, Cenk Tosun pikte ook een goal mee, de wedstrijd eindigde op 4-1.

Celta de Vigo kwam een 2-1 voorsprong verdedigen in het Kresnodar Stadium. Tijdens de eerste helft werd niet gescoord, Hugo Mallo en Iago Aspas trapten Celta De Vigo overtuigdend naar de kwartfinales: 0-2. Charles Kaboré kreeg in de 87e minuut zijn tweede geel, dus stond Krasnodar nog drie minuten met tien op het veld.

