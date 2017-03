Hoezo een match op verplaatsing? Voor de Europese uitmatch van AA Gent in de Genkse Luminus Arena werden de Buffalo’s in hun eigen sappig Gents dialect voorgesteld. Mirakels heeft de fijne Oost-Vlaamse couleur locale echter niet verricht. De troepen van trainer Hein Vanhaezebrouck konden na de 2-5 nederlaag in de heenmatch niet doorstoten naar de kwartfinales van de Europa League en verlieten het Europese voetbaltoneel met een 1-1 gelijkspel tegen Racing Genk.