Gent-fans jennen Genk ondanks Europese uitschakeling

Racing Genk heeft AA Gent uit Europa geknikkerd. Tot diepe treurnis bij de meegereisde Buffalo-fans zorgde dat echter niet. Op het moment dat de Genk-spelers de historische kwalificatie vierden in de eigen spionkop, hadden de bezoekende supporters nog een plagerige boodschap voor de Genkenaars. “Veel plezier in Play-off 2”, weerklonken de spreekkoren vanuit de het Gent-vak. In tegenstelling tot de Gentenaars konden de Limburgers zich niet plaatsen bij de eerste zes in de Jupiler Pro League en dat wilden de Buffalo-fans toch nog even benadrukken. Al denken we dat de gezangen de Genkenaars worst zal wezen na vanavond...