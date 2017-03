REACTIES. Stuivenberg: “Het begint stilaan door te dringen dat dit een historiche prestatie is”

Genk had donderdag genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen Gent om zich te verzekeren van de kwartfinales van de Europa League. Coach Stuivenberg was tevreden: “Het begint stilaan door te dringen dat dit een historische prestatie is,” klonk het na de match.

“We hebben een vrij goede eerste helft gespeeld, met druk vooruit, en scoorden een geweldige goal,” zei de Nederlandse trainer tevreden. Hij vond het wel jammer dat er geen tweede goal viel voor de Genkenaars. “We verzuimden de 2-0 te maken, en dan is het jammer dat die tegengoal valt. Maar bij mij overheerst tevredenheid en trots omdat we geschiedenis schrijven met die Europese kwartfinale.”

Toch vergeet de Genk-coach de tegenstander niet. “Ik moet een compliment geven aan AA Gent omdat ze bleven gaan voor het resultaat. Ik vind AA Gent een heel goed elftal hebben. Zij zijn wel het team dat Tottenham Hotspur uitgeschakeld heeft.”

De trainer gaf wel aan dat zijn spelers vermoeid zijn. “Sommigen zaten op hun tandvlees. Ik ga nu alle bondscoaches bellen om te zeggen dat mijn spelers rust moeten krijgen (lacht). We zullen een individueel programma maken voor zij die ook veel als international in actie zijn gekomen. Pozuelo was fit genoeg om te starten, maar halfweg zag ik toch dat hij wat kracht tekort kwam. Hij was ziek geweest.”

Stuivenberg blikte vooruit naar de volgende ronde. “Het maakt me echt niet uit wie we treffen in de kwartfinale. Maar als je United of Lyon loot, weet je dat het moeilijk wordt. Al zal iedereen die er komt, het verdiend hebben.”

Vanhaezebrouck streng voor eigen spelers: “Ik hou niet van alibiverdedigen”

Foto: Photo News

Vanhaezebrouck oordeelde dat hij twee gezichten van AA Gent gezien had: belabberd voor rust, sterk erna. Bedoeling was dat zijn spitsen Perbet en Coulibaly terug zouden plooien in balverlies om de verdedigende middenvelders van Genk uit de partij te houden, maar in de praktijk gebeurde dat te weinig. “Wat we afgesproken hadden, kwam er voor rust niet uit. Het was alibiverdedigen en daar hou ik niet van”, zei HVH vlakaf. En Vanhaezebrouck was teleurgesteld in wel meer Buffalo’s. “Een aantal spelers hebben vanavond niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. Nonchalance? Dat weet ik niet. Ze maakten verkeerde keuzes... maar ach, dat zijn dan ook spelers die met één actie een match kunnen beslissen.”

Meer tevreden was Vanhaezebrouck over de prestaties van zijn youngsters en de tweede helft van zijn team. Vooral de amper 17-jarige Louis Verstraete, die vorige week mocht starten maar na een zwakke match uitgefloten werd door de eigen fans en gewisseld werd, kreeg een dikke pluim. “Andere 17-jarigen zouden op dat moment de draad kwijt zijn, maar dat overkwam hem niet. Hij is fantastisch ingekomen en was misschien wel de beste speler bij ons. Na de match heb ik tegen de anderen gezegd dat ze een voorbeeld aan hem moeten nemen: hij toont hoe snel het kan gaan in het voetbal.” Ook over de 18-jarige Thibault De Smet, die zijn eerste Europese basisplek kreeg, was HVH tevreden. “Ik stelde hem op om te weten wat hij ervan terecht zou brengen in zo’n match. Hij speelde degelijk.”

Waren het niet de vele afwezigen in Europa die AA Gent de kwalificatie kostten? De Buffalo’s mochten na de winterstop maar drie nieuwe namen toevoegen aan hun Europese lijst. De Japanner Yuya Kubo was niet speelgerechtigd, terwijl geflopte zomertransfers jongens als Rob Schoofs barreerden. “Tja, je moet op 1 september al een lijst doorgeven aan de UEFA”, vertelde Vanhaezebrouck. “Toen wisten we nog niet wie er kon doorbreken en wie niet. Daar hebben we de bal misschien misgeslagen. Het verschil met Genk was dat zij veel meer zelf opgeleide spelers hebben (en daardoor meer spelers mogen selecteren, nvdr): dat komt doordat zij al langer inzetten op de jeugdopleiding.”