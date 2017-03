Lente gaat even in de koelkast

In de maand maart ­voeren de seizoenen strijd en dat merken we dikwijls aan het wispelturige weer. Na de vroege lentewarmte is het nu tijd voor wisselvalligheid met vrij veel wind, af en toe regen en lagere maxima. Door de dalende luchtdruk vinden Atlantische regenzones vlot de weg naar ons land.

Vandaag trekt een zwak neerslaggebied vrij snel van west naar oost over ons land, maar veel neerslag verwachten we niet. Zeker na de middag is het opnieuw droog en vanaf de kust verschijnen er stilaan brede ­opklaringen. De matige westenwind zorgt voor maxima rond 10 graden: een heel stuk koeler dus dan gisteren.

Vannacht komt vanuit het westen meer en meer bewolking opzetten. De westelijke wind wakkert aan, met rukwinden tot 60 km/u. Dat kondigt een regenzone aan die na middernacht ons land bereikt. Minima in Laag- en Midden-België rond 7 graden.

Zaterdag wordt een ­grijze regendag. ­Plaatselijk kan vrij veel neerslag vallen. Bij een matige westenwind schommelen de maxima rond 12 graden.

Ook zondag is er veel bewolking. Af en toe valt nog wat regen of mot­regen. Maxima rond 12 graden en vrij veel wind uit het westen.

Maandag verloopt overwegend droog, maar de bewolking is vaak hardnekkig. Het kwik kan ­oplopen tot 14 graden.