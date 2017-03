Ze was dolblij dat ze voor de eerste keer zwanger was, maar het zou bijna haar dood betekenen

“Het leek wel of mijn ongeboren baby me probeerde te vermoorden”, vertelt de Britse Jessica Williams uit Waterlooville. Knalrood zag haar bolle buik en de pijnlijke uitslag brandde op haar huid. De 23-jarige vrouw was dolgelukkig dat ze voor de eerste keer zwanger was, maar het zou bijna haar dood betekenen.

Jessica Williams en Dan Powell leerden elkaar kennen in de herfst van 2014. Al snel vielen ze als een blok voor elkaar en in januari 2016 bleek dat Jessica in verwachting was. “Het was wel een verrassing, maar we waren zo blij. Ik was stapelverliefd op Dan en we waren heel enthousiast om een familie te kunnen starten.”

10 keer overgeven per dag

Maar toen Jessica zeven weken zwanger was, begon het op te vallen dat er iets mis was. De 23-jarige had immers heel veel last van ochtendmisselijkheid. Sowieso een lastig symptoom van een zwangerschap, maar voor haar was het tien keer zo erg, letterlijk. “Voor ik het wist stond ik 10 keer per dag boven het toilet gebogen. En zelfs dat was nog niet genoeg. Op een bepaald moment was het zo erg dat ik naar het ziekenhuis moest, omdat ik helemaal gedehydrateerd was.”

Dan (28) en Jessica (23) begonnen heel ongerust te worden, maar een scan na twaalf weken kon hen gerust stellen. “Alles was oké met ons kindje.” Maar met Jessica allesbehalve. Twee maanden later was de toekomstige mama nog steeds heel ziek en op een bepaald moment stelden ze zelfs varkensgriep bij haar vast. Dat is een heel gevaarlijke vorm van griep, zeker voor zwangere vrouwen.

Ups en downs

Jessica was vastberaden om niets haar zwangerschap te laten verpesten en ze kon gelukkig genezen van de hevige griep. Zeker toen ze op twintig weken op een scan zag dat ze een meisje ging krijgen: “Ik ging meteen shoppen voor roze kleertjes!” vertelt ze.

Acht weken later ging het van kwaad naar erger. Ze kon niet meer rechtop zitten en haar middenrif voelde zo zwaar aan dat ze amper kon ademen. Eerst dacht ze dat het kwam omdat ze wel echt een bolle buik had, maar toen ze zelfs niet uit bed raakte, belde ze haar mama.

Zodra ze bij de dokters aangekomen waren, sloegen die alarm. Jessica’s bloeddruk was zo hoog dat zowel haar leven als dat van haar kleintje op het spel stond. Volgens de artsen had ze bloedklonters op haar longen en moest ze zo snel mogelijk behandeld worden.

Een week later had Jessica uitslag over haar hele lichaam. “Ik schaamde mij zo, ik wou dat niemand het zag. Maar de jeuk was zo verschrikkelijk dat het ondraagbaar begon te worden. Ik krabde zoveel dat mijn huid langs alle kanten aan het bloeden was. Ik sliep niet. Ik at niet. Het was verschrikkelijk.”

Diagnose

Uiteindelijk konden de artsen haar vertellen wat er mis was. Jessica had PUPPP of ook wel zwangerschapsjeuk genoemd. Wat daar precies de oorzaak van is, is nog onbekend, maar volgens de artsen was het een autoimmuunaandoening. “Eigenlijk wilde mijn lichaam vechten tegen de zwangerschap”, legt Jessica uit. “Op een bepaald moment leek het echt of mijn ongeboren kindje me probeerde te vermoorden.”

Twee weken later in september 2016 beviel Jessica. “Ik was helemaal gechoqueerd, toen de verpleegster me na de keizersnede terug oplapten. Ik weet nog dat ik naar beneden keek en de uitslag voor mijn ogen zag verdwijnen. Dat was echt iets heel fascinerends.”

“Ik zou het nog eens doen”

“Toen ik Ivy voor de eerste keer mocht vasthouden, verdwenen al mijn zorgen van de voorbije negen maanden als sneeuw voor de zon”, vertelt de kersverse mama blij. Ivy zelf maakt het goed, ze is nu al zes maanden oud en perfect gezond.

Jessica durft nu zelfs voorzichtig zeggen dat ze eventueel wel voor een tweede kindje willen proberen te gaan. “We zouden het geweldig vinden als Ivy een broertje of zusje zou krijgen.” Volgens de dokters zou de kans heel klein dat ze tijdens een tweede zwangerschap opnieuw zo’n straffe allergische reactie krijgt. “En dan nog. Ik zou het allemaal nog eens doen voor mijn kindje.”

