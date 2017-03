Stef Wijnants (50, foto) zal op zondagavond even niet meer te zien zijn tijdens het programma Sportweekend op Eén.

De presentator neemt voor onbepaalde tijd verlof omdat een familielid ziek is. Ruben Van Gucht neemt over. Hoelang dat zal gebeuren, is niet duidelijk. “Stef wil zich even op zijn familie concentreren en we geven hem daarvoor alle tijd”, luidt het bij de VRT.