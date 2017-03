POLL. Tegen welke tegenstander ziet u Anderlecht en Genk het liefst spelen in de kwartfinale?

Vrijdag om 13u wordt geloot in het Zwitserse Nyon voor de vier kwartfinales van de Europa League. België is er het best vertegenwoordigd met twee ploegen: Anderlecht en Genk. Beide teams kunnen natuurlijk tegen elkaar uitkomen, de zes andere mogelijke tegenstanders zijn: Manchester United, Ajax, Lyon, Schalke, Besiktas en Celta de Vigo...