Schurkje in Parijs, de weg kwijt in Auxerre, fuifnummer in Rijsel, maar nu diamant van Essevee

De top, Monaco voorop, lonkt. Soualiho Meïté, de goudklomp van Zulte Waregem, wordt vandaag 23 en begint morgen in Brussel aan zijn afscheids-tournee van België. Straks Play-off 1, de beker moet alvast het uitroepteken worden achter de metamorfose van een Frans toptalent dat meer dan eens dreigde verloren te lopen. De reconstructie van zijn woelig traject, met rechtstreekse commentaar van zijn ‘tweede vader’ Kamel.

Parijs (1994-2007) “Als er ruzie is, los ik dat wel op”

Soualiho Meïté is geboren en getogen in het tweede arrondissement in Parijs, Porte de Bercy, un quartier calme. Zijn Ivoriaanse vader Lassana is conciërge, moeder Nohossa huisvrouw. Hij heeft twee zussen in Parijs , Kadi en Sarah. Zijn oudste zus Adja, geboren in Ivoorkust, bleef ginder.

So is al snel groter en sterker dan zijn leeftijdgenootjes, un costaud in spe. Hij voelt zich op zijn tiende al ‘de chef’: “Als er ergens ruzie is, los ik dat wel op.” Zijn ouders noch twee zussen hebben er al snel niets meer aan te zeggen. En op school zijn er alleen maar problemen.

Maar So kan wel verschrikkelijk goed voetballen. Eerst bij Gobelins, daarna bij Vincennes. Daar ontdekt Kamel Zaouay, een jeugdscout van Auxerre, zijn buitengewone profiel: fysiek én technisch sterk. Ook Lille en Sochaux toonden interesse, maar deinsden terug: “Onhandelbare voyou”. En Kamel (51), nog steeds scout voor verschillende clubs, wordt zijn tweede vader. “Hij werd de zoon die ik nooit had. Hij was als een broer voor mijn twee dochters. Er kwamen momenten dat ik So meer gaf dan hen en hij weet dat.”

Auxerre (2007-2013): “Als we zeiden ‘langs daar’, liep hij de andere kant op”

So, bijna 13, blijft een eigenwijs joch en komt nu helemaal in een moeilijke periode terecht. “Complètement désordonné”, aldus Kamel. “Hij deed wat hij wilde. Hij had slechte vriendjes, maar deed niet mee aan drugs of diefstalletjes.” Jeugdtrainer Daniel Durroir wordt de reddende engel. Durroir kan So, die in het Centre de Formation verblijft, regels en respect bijbrengen. “We hebben er samen keihard aan gewerkt.” Maar het gaat moeizaam. “We hadden echt veel discussies en ruzies. Als we zeiden Die richting!, sloeg hij een andere in.” Pas op zijn 16de keert het en begint So te begrijpen dat Kamel hem alleen maar wil helpen. Hij gaat gedisciplineerder leven, al speelt hij wel nog nonchalant. Cool! Hij speelt op zijn 18de al een twintigtal wedstrijden met het eerste elftal in tweede klasse en wordt jeugdinternational bij de U19. Frankrijk ontdekt een supertalent en in januari 2013 betaalt topclub Lille 3 miljoen voor Meïté, die wel nog het seizoen bij Auxerre zal uitdoen. Maar dan beginnen de problemen opnieuw.

Lille (2013-2016): “Uitgaan, de meisjes... C’était parti”

Vooreerst vervangt René Gérard in de zomer coach Rudi Garcia, die naar AS Roma trekt. Gérard verwacht te veel van de topaankoop. So, mentaal nog niet klaar, moet terug naar af. Le chef is geraakt in zijn eer, gaat twijfelen en zoekt afleiding. En die vindt hij in het uitgaansleven. En de meisjes vinden hem. “Il était parti. Al ons werk ging verloren. Een vader laat zijn zoon niet vallen, maar op dat moment opteerde ik ervoor dat hij het zelf moest inzien.” Het stopt evenwel pas wanneer Caen interesse toont. So is meteen verkocht. Kamel aarzelt, want So zou er meteen de ploeg moeten dragen. En dan duikt Francky Dury plots op. Coach van Zulte Waregem, België en niet onbekend bij Lille OSC. En So luistert nog eens.

Waregem (2016-...)“Hij heeft veel geleerd. Er is geen gevaar meer”

“Ik zat samen met So in het bureau van Francky Dury”, vertelt Kamel. “Ik had meteen vertrouwen in het project dat hij voorstelde. Hij tekende So, intussen ettelijke kilo’s te zwaar, op een papier. Hier ben je nu. Onderin. Naar waar wil je? So zei: Naar Manchester United. Waarop Dury antwoordde: Dan gaan we hard werken.”

Een huurovereenkomst van 1,5 jaar wordt ondertekend en dit seizoen is de beresterke, soepele middenvelder ontploft. Zulte Waregem lichtte intussen de optie voor 300.000 euro. Voor Monaco en Borussia Mönchengladbach is 12 miljoen euro niet meteen een probleem, maar voor Kamel en So telt nu het sportief project. En vooral: wie is er volgend seizoen trainer? Dat het niet meer wordt zoals in Lille, dat hem nu trouwens ook terugwil. Merde dat ze hem zo goedkoop lieten vertrekken... Alleen is So de laatste weken teruggezakt en voetbalt hij weer nonchalant. Cool! “So heeft zowat alles gespeeld, dat begint te wegen. Maar wees gerust: hij zal er staan in de finale.” Kamel maakt zich geen zorgen meer. Zelfs niet als hij straks naar Monaco trekt, waar de verleidingen groot zijn. Kamel glimlacht: “Hij heeft veel geleerd en woont nu rustig samen met zijn vriendin Margaux op een appartementje in Waregem. Er is geen gevaar meer.”