Waregem (2016-...)“Hij heeft veel geleerd. Er is geen gevaar meer”

“Ik zat samen met So in het bureau van Francky Dury”, vertelt Kamel. “Ik had meteen vertrouwen in het project dat hij voorstelde. Hij tekende So, intussen ettelijke kilo’s te zwaar, op een papier. Hier ben je nu. Onderin. Naar waar wil je? So zei: Naar Manchester United. Waarop Dury antwoordde: Dan gaan we hard werken.”

Een huurovereenkomst van 1,5 jaar wordt ondertekend en dit seizoen is de beresterke, soepele middenvelder ontploft. Zulte Waregem lichtte intussen de optie voor 300.000 euro. Voor Monaco en Borussia Mönchengladbach is 12 miljoen euro niet meteen een probleem, maar voor Kamel en So telt nu het sportief project. En vooral: wie is er volgend seizoen trainer? Dat het niet meer wordt zoals in Lille, dat hem nu trouwens ook terugwil. Merde dat ze hem zo goedkoop lieten vertrekken... Alleen is So de laatste weken teruggezakt en voetbalt hij weer nonchalant. Cool! “So heeft zowat alles gespeeld, dat begint te wegen. Maar wees gerust: hij zal er staan in de finale.” Kamel maakt zich geen zorgen meer. Zelfs niet als hij straks naar Monaco trekt, waar de verleidingen groot zijn. Kamel glimlacht: “Hij heeft veel geleerd en woont nu rustig samen met zijn vriendin Margaux op een appartementje in Waregem. Er is geen gevaar meer.”