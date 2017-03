Kompany, de kapitein die al 520 dagen geen interland meer speelt

Vincent Kompany is nog altijd niet wedstrijdfit. Het is de reden waarom hij de voorbije weken naast de selectie van Manchester City viel. En waarom ook bondscoach Roberto Martinez niet op hem kan rekenen voor de kwalificatie-interland van volgende week zaterdag tegen Griekenland.

Radja of geen Radja? Dat is de eerste vraag die opkomt bij de selectie die bondscoach Roberto Martinez vanmiddag om 12 uur bekendmaakt. De tweede: is Vincent Kompany erbij? De verdediger van Manchester City speelde maar één wedstrijd de voorbije vier maanden. In zijn hoofd is Kompany klaar, maar City-manager Pep Guardiola denkt er voorlopig anders over. Het is de reden waarom zijn comeback bij de Citizens steeds opnieuw wordt uitgesteld.

Kompany is sinds vorige week opnieuw aan het trainen en reisde met Manchester City naar Middlesbrough (FA Cup) en Monaco (Champions League). Twee keer viel hij af als negentiende man en volgde hij de wedstrijd van in de tribune. Bij City is te horen dat Kompany nog niet honderd procent fit is maar wel “aan het komen is”. Omdat hij graag bij het team betrokken blijft, reist hij op eigen vraag mee met het team.

Of Roberto Martinez een halffitte Kompany laat meereizen, is minder zeker. Hij zou de captain kunnen oproepen zodat de Belgische medische staf zich een beeld kan vormen van zijn fysieke toestand. Maar iemand die in vier maanden slechts één wedstrijd speelde, kan moeilijk in een WK-kwalificatiematch met inzet voor de leeuwen worden gegooid. Dat zou ook door de andere spelers niet worden geaccepteerd. Het hoogste waar Kompany op kan rekenen, zijn minuten in de oefenmatch in Rusland op 28 maart.

Twijfels over toekomst

Een nieuw forfait voor Kompany doet steeds meer twijfels rijzen over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Zijn laatste speelminuten dateren van 15 oktober 2015 tegen Israël, 520 dagen om precies te zijn. Martinez wilde hem op 9 november vorig jaar aan het werk zien in Nederland, maar net voor de aftrap gaf Kompany aan dat het toch niet zou lukken. Noodgedwongen bouwt de bondscoach een ploeg voor het WK in Rusland zonder de kapitein.

Pep Guardiola doet voorlopig geen beroep op Kompany, maar wil hem nog niet laten vallen. “Hij heeft alle kwaliteiten voor ons soort voetbal (voetballen van achteruit, nvdr.), maar hij heeft veel trainingen gemist”, zei hij vorige vrijdag. “We hadden elke twee tot drie dagen match en trainden nauwelijks op tactiek. Daardoor was het moeilijker hem erbij te betrekken.”

Nu City is uitgeschakeld in de Champions League, wordt het programma lichter en is er mogelijk wel tijd om Kompany “te brengen”. “Ik denk dat hij er wel gaat komen”, zegt Guardiola. “Tegen het einde van het seizoen kan hij ons nog helpen.”

Voor de Rode Duivels is de interland in Estland (op vrijdag 9 juni) het nieuwe streefdoel van Vincent Kompany. Op voorwaarde dat hij fit wordt en blijft, natuurlijk.