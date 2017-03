Lierse stelt vandaag nieuwe coach Fred Vanderbiest voor

Fred Vanderbiest wordt vandaag voorgesteld als nieuwe trainer van Lierse (1B), als opvolger van Eric Van Meir. Gisteravond werd er een mondeling akkoord getroffen. De 39-jarige Vanderbiest loodste in het verleden KV Oostende al naar eerste klasse. Aan de kust werkte hij net als bij Cercle succesvol samen met Chris Janssens, de huidige T2 van Lierse.

Vanderbiest begon dit seizoen bij Antwerp en werd daar in oktober ontslagen na een 2-0-nederlaag tegen ... Lierse. Vervolgens trok de gewezen middenvelder naar het Cypriotische Aris Limassol. Ook daar werd hij aan de deur gezet, na 7 op 24. Lierse, dat ook Peter Maes polste, treedt aan in Play-off 2 in een groep met Union, KV Mechelen, STVV, Waasland-Beveren en Standard.