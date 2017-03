CLUBNIEUWS. Gent mist belangrijke speler door interlands, Zulte Waregem klaar voor de Heizel

Gent heeft vervelend nieuws gekregen over winteraankoop Yuya Kubo. De Japanner wordt opgeroepen voor de nationale ploeg. Bij Zulte Waregem is er beter nieuws, zij trekken deze middag naar de Heizel. Maar liefst 285 supportersbussen zullen Essevee aanmoedigen zaterdag. Het clubnieuws van de dag.

GENT: Vervelend voor Gent: Kubo opgeroepen voor Japan

Yuya Kubo is opgeroepen voor het Japanse nationale elftal dat interlands afwerkt tegen de Verenigde Arabische Emiraten (23 maart) en Thailand (28 maart). Naast de hoge blessurelast opnieuw vervelend nieuws dus voor Hein Vanhaezebrouck die zijn Japanse aanwinst maar wat graag bij zijn groep had gehouden in de voorbereiding op Play-off 1. De Buffalo's starten op zondag 2 april voor eigen publiek tegen Club Brugge. In Gent duimt men alvast dat hun Japanse spits tijdig en fit terugkeert in Gent.

ZULTE WAREGEM. Vanmiddag vertrek naar de Heizel

Zulte Waregem bereidde zich gisteren net als woensdag tactisch voor op de finale tegen KV Oostende. Timothy Derijck (knie) en Davy De fauw (schouder) werkten een deeltje van de training af met de groep, maar trainden voorts individueel. Vandaag worden de spelers om 12 uur op de club verwacht om samen te eten. Rond 13 uur vertrekken ze dan naar Brussel om er een uur later aan te komen. Om 15 uur is er een training in het Koning Boudewijnstadion. Daarna trekt de spelersgroep naar hun hotel op afzondering. Er rijden zaterdag 285 bussen vol supporters naar Brussel.

GENT. Asare out met hamstringblessure

Bij AA Gent ontbrak aanvoerder Nana Asare met een hamstringblessure. De Gentse medische staf probeerde de Ghanese linkerflankspeler nog fit te krijgen, maar Asare moest in extremis toch afhaken. Ook Rami Ger­shon kwam niet aan de aftrap in de Luminus Arena. Hein Vanhaezebrouck verklaarde achteraf het bankzittersstatuut van de Israëlische international door te verwijzen naar de nieuwe speelkans van Thibault De Smet. De Gentse coach wilde zijn beloftevolle verdediger ook eens in Europese context aan het werk zien.

WAASLAND-BEVEREN. Jans en Mananga met interlandverplichtingen

Laurent Jans (Luxemburg) en Jonathan Buatu Mananga (Angola) zullen er volgende week niet bij zijn wegens interlandverplichtingen.

Valtteri Moren (Finland) en Maximiliano Caufriez (België U21) zitten in de voorselectie en vernemen binnenkort of ze er al dan niet bij zullen zijn.

WESTERLO. Twee oefenmatchen op het programma

Na de degradatie naar 1B zit het seizoen voor Westerlo er definitief op. Er wordt wel nog tot eind maart getraind, maar pas begin augustus staat er terug een wedstrijd met inzet op het programma. Vanavond (OHL) en volgende week vrijdag (MVV) staan er twee oefenwedstrijden op het programma.

Wat er met de gehuurde spelers (Ganvoula, Heylen, Matthys, Buyens en Strandberg) gebeurt, is nog niet bekend. Mogelijk sluiten zij al vroeger terug aan bij hun moederclub. Ganvoula (Congo-Brazzaville), Strandberg (Zweden U21) en Hyland (Trinidad&Tobago) zijn vanaf maandag sowieso weg wegens interlandverplichtingen. Over de toekomst van Jacky Mathijssen is nog geen beslissing genomen.

KV MECHELEN. Cocalic en Moris opgeroepen voor nationale ploeg

KV Mechelen heeft volgende week twee vertegenwoordigers in het interlandvoetbal. Edin Cocalic en Anthony Moris werden respectievelijk opgeroepen voor Bosnië-Herzegovina en Luxemburg. De Bosniërs spelen in de groep van België tegen Gibraltar (25/3) en oefenen drie dagen later in Albanië. Moris mag zich opmaken voor een topaffiche tegen Frankrijk (25/3) en een vriendschappelijk duel tegen Kaapverdië (28/3).In het dossier-Kolovos is het nog wachten op een definitief akkoord. De speler zelf nam gisteren het vliegtuig richting Griekenland om er aan zijn revalidatie te beginnen.(thst)

ANDERLECHT. Kara en Najar maar net op tijd terug voor opener Play-off 1

Anderlecht-coach René Weiler zal de opener van Anderlecht in Play-off 1 tegen Zulte Waregem niet optimaal kunnen voorbereiden nu zowel Kara Mbodj (Senegal) als Andy Najar (Honduras) opgeroepen zijn voor hun nationale ploeg. Kara speelt op vrijdag 24 maart in Londen tegen Nigeria en op dinsdag 28 maart in Parijs tegen Ivoorkust. Paars-wit ziet de verdediger liever niet vertrekken voor de (overbodige) interlands, omdat de Senegalees al geruime tijd sukkelt met de knie en Anderlecht hem twee weken rust wou geven om klaar te zijn voor de play-offs.

Dat ook Andy Najar opgeroepen werd, is geen verrassing, maar ideaal is de timing ook niet. Op zaterdag 25 maart speelt Honduras een WK-kwalificatiematch tegen de Verenigde Staten, drie dagen later spelen de Hondurezen thuis tegen Costa Rica, ook voor het WK. Die wedstrijd begint pas dinsdagavond om 23 uur onze tijd, dus Najar zal pas ten vroegste donderdag opnieuw in Brussel zijn, terwijl Anderlecht een dag later al tegen Zulte Waregem speelt.

KV OOSTENDE. Berrier en Rozehnal voor nieuw contract

Voor David Rozehnal en Franck Berrier staat er in de bekerfinale nog net iets meer op het spel. Hun contract loopt deze zomer af, weliswaar met optie. KVO liet al weten dat er na de finale tijd is om te praten over eventuele verlengingen. Bekerwinst en Europees voetbal zouden daarbij zeker helpen. Ook Jali zit in deze situatie, maar na een snertseizoen heeft hij niets te eisen en is een vertrek niet uitgesloten.

De sleutelbeenblessure van Milic evolueert gunstig, maar voor de finale komt hij uiteraard niet in aanmerking.