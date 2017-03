“We kunnen nergens heen met zwaar gestoorde jonge criminelen”

“Er bestaat een groep gevaarlijke, psychisch zwaar zieke en moeilijk te behandelen jongeren, die intensieve zorg nodig hebben en die een gevaar vormen voor de maatschappij.” Dat stellen jeugdpsychiaters die nauw samenwerken met de jeugd­instelling in Everberg in een intern rapport. Alleen bestaat er nu geen gepaste aanpak voor die jongeren, met nieuwe slachtoffers tot gevolg.

Wat moeten jeugdinstellingen doen met een verstandelijk beperkte jongen die steeds opnieuw seksuele misdrijven pleegt? Of met een autistische jongen die horrorfilms naspeelt? Of met een jongen met een hersenbeschadiging die steeds opnieuw mensen aanvalt? De jeugdpsychiaters van de KULeuven – aangesteld om het psychiatrisch beleid in de jeugdinstelling van Everberg op punt te zetten – stellen vast dat die jongeren nergens terecht kunnen. Ze zitten noodgedwongen in de gemeenschapsinstellingen van de Vlaamse gemeenschap. Of ze keren terug naar andere instellingen, waar ze dan nieuwe slachtoffers maken. De psychiaters pleiten voor een aangepaste aanpak, in de hoop die gevaarlijke jongeren geleidelijk aan en veilig te reïntegreren in de samenleving. “Maar daarvoor moet geïnvesteerd worden.”

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA), die inzage kreeg in het rapport, sluit zich daarbij aan. “Er is nood aan een speciale psychiatrische opvangplek. Een voorziening met veel verzorging en veel beveiliging. En het is belangrijk om vroeger in te grijpen, op jongere leeftijd, om te voorkomen dat jongeren zo zwaar ontsporen.”

Volgens Parys is het rapport een ­wake-upcall. Ook wat betreft de begeleiding van de andere jongeren in de gemeenschapsinstelllingen, meestal daar geplaatst na criminele feiten. De psychiaters schrijven dat “eerder ­onderzoek aantoont dat meer dan 85 procent van de jongeren in een ­gemeenschapsinstelling een psychiatrische stoornis heeft, tweederde daarvan zelfs meer dan een.” Meest voorkomend zijn middelenmisbruik en gedragsstoornissen. Daarnaast ook ADHD en psychotische stoornissen.

Over het succes van­ ­therapie zijn ze opvallend somber. De praktijk toont dat die jongeren vaak “therapieresistent” blijken. Ofwel omdat er in hun kindertijd te weinig werd ­gedaan aan de problemen, bij anderen “omdat die eerdere interventies ­onvoldoende succesvol waren”. “Professionalisering van de zorg in de ­instellingen is dringend nodig.”

Recidive groot probleem

Een derde opvallende conclusie in het rapport is dat criminele jongeren niet afgeschrikt worden door opsluiting in een gesloten instelling. “Zonder gerichte aanpak is zo’n plaatsing dan ook weinig effectief om recidive te voorkomen. Meer nog, ze vergroot de kans op recidive.”

De psychiaters pleiten voor grondig overleg over welke therapieën best worden toegepast, want lang niet alles werkt. “Een wonderpil bestaat niet”, schrijven ze. “Succesvolle behandeling van antisociale gedragsstoornissen en verslavingsproblemen hangt nauw samen met motivatie en het probleeminzicht. Maar net in de ­puberteitsfase zijn veel van die jongeren niet gemotiveerd of in staat tot een positieve keuze voor een gedragsverandering.”

De psychiaters hopen dat hun rapport een discussie kan losweken tussen de psychiatrie en welzijn. “Anders blijven we pompen om niet te verzuipen.”