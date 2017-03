Bondscoach moet belangrijke knopen doorhakken in selectie Rode Duivels: wel Nainggolan, geen Kompany?

Brussel - Bondscoach Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag (12u, live te volgen op sportwereld.be!) in het Belgian Football Center in Tubeke zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland op 25 maart en de oefeninterland in en tegen Rusland op 28 maart.

Een belangrijke selectie, want het is de eerste in meer dan vier maanden en met Griekenland komt de nummer twee uit de groep en de op papier sterkste tegenstander op bezoek in het Koning Boudewijnstadion.

In vergelijking met 25-koppige selectie die Martinez begin november bekendmaakte voor het tweeluik tegen Estland en Nederland, mogen er dan ook een aantal wijzigingen verwacht worden. Zo is de positie van Matz Sels als derde doelman bijna onhoudbaar geworden. De voormalige goalie van AA Gent komt immers bij de Engelse tweedeklasser Newcastle United niet meer aan spelen toe. Martinez nam Hendrik Van Crombrugge (Eupen) en Colin Coosemans (KV Mechelen) in zijn voorselectie op, maar in principe kan hij niet om Koen Casteels heen, die de voorbije wedstrijden door de blessure van Diego Benaglio weer tussen de palen stond bij Wolfsburg.

Achterin komen jongens als Luis Pedro Cavanda (Galatasaray/Tur) en Christian Kabasele (Watford/Eng) bij hun clubs niet meer aan spelen toe en wordt het dus afwachten of ze bij de nationale ploeg wel nog krediet krijgen. Thomas Vermaelen is opnieuw selecteerbaar, maar speelt momenteel niet bij Roma. Martinez’ vaste trio achterin met Laurent Ciman, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen is wel fit, net als Thomas Meunier. Wie minder zeker is van een plaats in de selectie is Vincent Kompany. Het wordt uitkijken of de Spanjaard zijn kapitein zal oproepen. Vince The Prince is opnieuw fit, maar speelt (voorlopig) niet bij Manchester City. De verdediger speelde maar één wedstrijd in de laatste vier maanden...

Op het middenveld zijn Thorgan Hazard en Steven Defour onbeschikbaar door blessures. Voorts is het nog afwachten of de bondscoach Radja Nainggolan terug bij de selectie haalt. De middenvelder zit bij Roma in de vorm van zijn leven, maar werd in november verrassend niet opgeroepen. Nainggolan vindt dat hij een basisplaats waard is, Martinez wil hem die garantie niet geven. Een tweede niet-selectie op rij zou ongetwijfeld bijzonder zwaar om te verteren zijn voor de Ninja. Dus lijkt de kans groot dat Martinez deze keer wel een beroep doet op de Antwerpenaar. Nainggolan niet oproepen staat zo goed als gelijk met een definitieve breuk end at is een scenario dat Martinez zal willen vermijden. Daarnaast valt het nog te zien of Axel Witsel ook na zijn transfer naar China de selectie haalt. In het aanvallende compartiment zijn er geen blessures of twijfelgevallen en is de weelde dus enorm.